Romanya’da Futbol Krizi: Mircea Lucescu’nun Sağlık Sorunları

romanya-da-futbol-krizi-mircea-lucescu-nun-saglik-sorunlari

A MİLLİ TAKIM’A ROMANYA’DA KRİZ

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde mücadele edeceği Romanya’da, beklenmedik bir sorun gündeme geldi. 26 Mart Perşembe günü Tüpraş Stadı’nda gerçekleşecek olan karşılaşmaya sayılı günler kala, Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu sağlık sorunlarıyla karşı karşıya.

HASTANEDE GÖZETİM ALTINDA

80 yaşındaki deneyimli teknik adamın hastanede gözetim altında tutulduğu bilgisi gündeme gelirken, Romanya Futbol Federasyonu’ndan herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Ancak, federasyon içindeki kulislerde farklı olasılıklar üzerinde durulmaya başlandı. Olası bir teknik direktör değişikliği ihtimaline karşı federasyonun hareket geçtiği belirtildi.

HAGİ GÜNDEMDE

Bir haber kaynağının aktardığına göre, Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, Lucescu’nun görevde kalamaması durumunda ilk alternatif olarak Gheorghe Hagi’yi değerlendiriyor. Hagi’nin ise Romanya Milli Takımı’nı çalıştırma teklifine olumlu baktığı ifade ediliyor. Efsane futbol adamının federasyonla gerçekleştireceği muhtemel görüşmelerde, play-off maçlarının sonucundan bağımsız olarak uzun vadeli bir proje talep edeceği de konuşuluyor.

