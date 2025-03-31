Abdullah Öcalan İmralı’da Ailesiyle Görüştü

DEM PARTİ, ÖCALAN AİLESİYLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın ailesiyle bayram kapsamında bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan ile birlikte Hamili Yıldırım ve kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve kardeşi Ali Konar, ayrıca Veysi Aktaş ile kardeşi Sabiha Aslan’ın bayram ziyareti kapsamında bir araya geldikleri belirtildi.

ÖCALAN’LA İKİNCİ KEZ GÖRÜŞME OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ekim ayında yaptığı çağrının ardından, Öcalan ile dört yıl aradan sonra Şanlıurfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan bir görüşme yapmıştı. Bu süreçte DEM Parti heyeti, Öcalan’ın bulunduğu adaya toplamda üç kez ziyaret gerçekleştirmişti.