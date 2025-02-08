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Spor

Aboubakar, Kocaelispor’la Anlaşmak Üzere

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BEŞİKTAŞ’TAN AYRILIŞ VE HATAYSPOR’A TRANSFER

Sezon öncesinde Beşiktaş ile yollarını ayırıp Hatayspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Vincent Aboubakar, yeni bir transferle gündeme geliyor. Ajansspor’un haberine göre, Aboubakar, 1. Lig’de lider konumda bulunan Kocaelispor ile büyük oranda anlaşma sağladı.

KOCELİSPOR İLE ANLAŞMANIN DETAYLARI

Haber kaynaklarında, tarafların anlaşmaya oldukça yakın olduğu iletildi. Aboubakar transferinin gerçekleşmek üzere olduğu ifade ediliyor. Bu sezon Süper Lig’de toplam 18 maça çıkan Aboubakar, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiliyor.

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