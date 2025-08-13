Acer Predator Orion 7000, IEM 2025 PC’si

PREDATOR ORION 7000 İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Önde gelen espor ve video oyunu eğlence şirketi ESL FACEIT Group (EFG), Acer ve Intel® iş birliği ile Predator Orion 7000’in Intel® Extreme Masters’ın (IEM) 2025 Resmi Turnuva PC’si olarak seçildiğini açıkladı. IEM Cologne 2025’te sahne alacak bu donanım, espor tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu sayede hayranlar, dünyanın en iyi Counter-Strike profesyonellerinin kullandığı donanımı hem deneyimleyebilecek hem de satın alabilecek.

YÜKSEK PERFORMANS VE MODERN TASARIM

Predator Orion 7000, Intel® Core™ Ultra 9 285K işlemcisi, NVIDIA® GeForce RTX™ 5090’a kadar GPU’su ve 128GB’a kadar DDR5 bellek desteğiyle üst düzey bir oyun performansı sunuyor. Gelişmiş Predator CycloneX 360 soğutma sistemi, optimum termal performansı sağlıyor. Şeffaf temperli cam yan paneller ise cihazın modern iç donanımını gözler önüne seriyor. 4K oyun için tasarlanan Predator Orion 7000, hızlı, termal verimliliği yüksek ve görsel açıdan üstün bir deneyim sağlıyor.

IEM COLOGNE’DA BÜYÜK BULUŞMA

IEM Cologne, 1-3 Ağustos tarihleri arasında LANXESS arenasında düzenlenecek ve dünyanın en iyi altı Counter-Strike takımını ve esporun en iyi seyirci kitlelerinden birini bir araya getirecek. IEM Cologne, hayran deneyimini daha da geliştirmek amacıyla yeni bir sayfa açıyor ve EFG, Intel® ve Acer arasındaki uzun süreli ortaklığın getirdiği sürekli yeniliği vurguluyor.

ESL FACEIT Group Ortaklık Yönetimi Başkan Yardımcısı Emily Fuller, “ESL FACEIT Group olarak hayranları aksiyona daha da yaklaştırmanın yollarını arıyoruz. Bu iş birliği ile profesyonellerin dünyasına doğrudan adım atmalarına olanak tanıyoruz. Predator Orion 7000’i turnuva sahnesine taşıyarak topluluk ile elit rekabet düzeyi arasındaki farkı kapatıyoruz. Bu durum, hayran deneyimi ve espor donanımının geleceği açısından yeni bir ölçüt belirliyor.” şeklinde konuştu.

DONANIMIN GURURU

Acer Küresel Ürün Pazarlama ve Planlamadan Sorumlu Ortak Başkan Yardımcısı Vincent Lin, “Predator Orion 7000’in IEM Cologne’da resmi turnuva bilgisayarı olarak sahneye çıkmasından gurur duyuyoruz. Bu, Predator markası için önemli bir dönüm noktası ve performans odaklı donanımlar sunma konusundaki kararlılığımızı vurguluyor.” dedi.

Intel İstemci Bilgi İşlem Grubu Ürün Pazarlama ve Yönetimi Genel Müdürü Josh Newman ise, “Intel olarak, IEM Cologne için bu önemli anı destekliyoruz ve Predator Orion 7000’i en yeni Intel® Core™ Ultra işlemcilerimizle güçlendirmekten heyecan duyuyoruz.” diye belirtti.

HAYRANLAR İÇİN EŞİ BİTMEZ BİR DENEYİM

IEM Cologne’a katılan hayranlar, Predator Orion 7000’i birebir deneyimleme fırsatı bulacak. Bu kampanya, EFG, Acer ve Intel®’in profesyonel oyuncular ile hayranlar arasındaki mesafeyi kapatma, teknolojiye erişim ve unutulmaz deneyimler sunma yönündeki ortak misyonunu yansıtıyor. Predator Orion 7000 hakkında daha fazla bilgi almak veya IEM Cologne’a özel fırsatları keşfetmek için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. IEM Cologne 2025 hakkında güncellemeler ve etkinlikle ilgili daha fazla bilgi için ilgili web sitelerini takip edebilirsiniz.