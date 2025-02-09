Açık Öğretim İçin YÖK’ten Yeni Düzenlemeler

YÜKSEKÖĞRETİME ERİŞİMİ ARTIRMA ADIMLARI

Ülkemizde yükseköğretime erişimin artırılması amacıyla oluşturulan açık öğretim sistemi, 1980 sonrasında program çeşitliliği ve öğretim türleri ile zenginleşti. Bu sistem, yükseköğretimdeki payını yüzde ellilerin üzerine çıkararak örgün öğretime alternatif bir yapı haline geldi. 2020 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile, dört dönem üst üste kayıt yenilemeyen yaklaşık iki milyon pasif durumdaki açık öğretim öğrencisinin kaydı iptal edildi. 2021 yılında açık öğretim payı yüzde 54’ten yüzde 41’e düştü. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK), “sınavsız ikinci üniversite” kapsamında beş bölüme kayıt için yaş şartı belirledi. Tüm bu adımlara rağmen, açık öğretim sisteminin yükseköğretim içindeki payı hala OECD ülkelerinin oldukça üzerinde bulunuyor.

AÇIK ÖĞRETİME YENİ DÜZENLEMELER

YÖK, açık öğretimin hayat boyu öğrenme hedefine hizmet edecek şekilde yapılandırılması ve yükseköğretim içindeki payının yüzde 20’lere çekilmesi adına kısa, orta ve uzun vadeli politikalar geliştirmek için bir süredir çalışıyor. “2030’a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı”na katılan YÖK Başkanı Erol Özvar, açık öğretim fakülteleri ile ilgili yeni düzenlemeler hazırlıklarının yapıldığını ifade etti. Özvar, “Açık öğretim fakültelerini gerek çalışan, gerek üniversitede okuma imkânı bulamayan, gerekse beceri ve yetkinliklerini artırmak isteyen vatandaşlarımızın bu açığını kapatmak üzere yeniden tasarlıyoruz. Açık öğretimin kontenjan ve program yelpazesi artık büyük ölçüde hayat boyu öğrenme çerçevesinde yürüyecek” şeklinde konuştu.

AÇIK ÖĞRETİMİN ROLÜ VE DEĞİŞEN PROFİLLER

Bu açıklamaların ardından YÖK Başkanı Özvar, “Biz Yükseköğretim Kurulu olarak, açık öğretimi örgün öğretimin alternatifi olarak değil, tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Özellikle yetişkinlerin hayat boyu öğrenme kapsamında ortaya çıkan beceri açıklarını gidermeye yönelik bir eğitim modeli olarak yüksek öğretime katkı sunmasını önemsiyoruz. Son yıllarda YÖK’ün kontenjan düzenlemeleri sonucunda, açık öğretim öğrencilerinin profilleri önemli ölçüde değişti. Bugün itibarıyla sayıları 3 milyona yaklaşan açık öğretim öğrencilerinin yüzde 70’e yakını ikinci üniversite kapsamında öğrenim görmekte. Bu da açık öğretimin hayat boyu öğrenme misyonunun öne çıktığını gösteriyor” dedi.