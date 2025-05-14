Ekonomi

Açıklama: Asgari Ücrete Ara Zam Gerekmiyor

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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI EMEKLİLER VE EV KADINLARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR YAPTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM’deki AK Parti Grup Toplantısı öncesinde emeklilere yönelik çalışmalar, ev kadınlarına emeklilik ve asgari ücrete ara zam hakkında soruları yanıtladı.

Şu anda emeklilere yönelik herhangi bir çalışma olmadığını belirten Işıkhan, “Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesine yoğunlaştık.” dedi. Ev kadınlarının emekliliğiyle ilgili bir çalışmanın yapılacağını ifade eden Işıkhan, “Haziran-temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na getireceğiz. Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız ancak bunun sınırını çok iyi belirlememiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir müjdesiydi zaten.” şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İÇİN BEKLİYOR

Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam konusunu gündeme getirmek için erken olduğunu dile getirdi. Bu konuda daha fazla bilgi vermenin zamanının henüz gelmediğini belirtti.

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