Spor

Acun Ilıcalı Görevden Ayrıldı, Neden?

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ACUN ILICALI’NIN GÖREVDEN AYRILIŞI

Fenerbahçe’de Asbaşkan Acun Ilıcalı, görevinden ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.” ifadesi kullanıldı. Gelişmeler sonrasında ayrılığın ardındaki sebep de gün yüzüne çıktı.

MOURINHO ANLAŞMAZLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet’in haberine göre, Yönetim ile Acun Ilıcalı arasında Mourinho ile ilgili bir anlaşmazlık yaşandı. Başkan Ali Koç, daha önce açıkladığı ‘Mourinho ile devam’ kararını dünkü toplantıda da yineledi. Bu sırada söz alan Ilıcalı, “Biz başarılı olamadık. Bunun bende yarattığı bir yorgunluk var. Ben Mourinho ile başarılı olacağımıza da inanmıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Siz, Mourinho’ya inanan ve başarılı olacağına düşünen isimlerle devam edin. Ben görevden affımı istiyorum ve istifa ediyorum” diyerek ayrılık kararını yönetimle paylaştı.

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