Acun Ilıcalı’nın Show TV Satın Alma Planları Gündemde

Geçtiğimiz günlerde, sahip olduğu TV8 kanalının halka arzı için gerekli başvuruda bulunan medya patronu Acun Ilıcalı’nın yeni bir kanal alımına yöneldiği iddia edildi. Acun Ilıcalı’nın, Can Holding soruşturması çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetimi devralınan Show TV’yi almak istediği öne sürüldü. Ayrıca, Ilıcalı’nın Show TV’nin yanı sıra Show Türk ve Show Max için de satın alma adımları attığı ifade ediliyor.

YÖNETİMİN DEĞİŞİMİ

Show TV, bu yılın Mart ayında Ciner Grubu tarafından Habertürk ve Bloomberg TV ile birlikte Can Holding’e satılan medya kuruluşlarından biri oldu. Eylül ayında Can Holding’in yönetimine kayyum atanmasıyla, Show TV de dahil olmak üzere tüm kanalların kontrolü Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Daha önce 2013 yılında, Mehmet Kemal Karamehmet’in sahibi olduğu Çukurova Grubu’nun borçları nedeniyle TMSF, Show TV’ye el koymuş ve kanal daha sonra Ciner Grubu’na satılmıştı.