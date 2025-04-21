Acun Ilıcalı Özür Diledi!

SÜPER LİG’DE ÜZÜCÜ PUAN KAYBI

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor ile evinde 3-3 berabere kalarak Galatasaray ile puan farkını 5’e çıkardı. Bu sonuç sonrası Asbaşkan Acun Ilıcalı, şampiyonluk şansını değerlendirdi.

AÇIKLAMALARDA ÖNE ÇIKANLAR

Ilıcalı, “Bizim için çok üzücü bir akşam oldu. Fenerbahçemiz için de taraftarımız için de çok üzücü bir akşam. Burada kaybedilen 2 puan son derece ağır bir hasar. Bununla ilgili hem şahsım hem yönetimimiz adına bütün sorumluluğu alıyoruz. Tabii ki ortada bir suçlu varsa biz de buna dahiliz.” şeklinde konuştu. Aynı zamanda, “Ben de şahsım olarak bu sorumluluğu alıyorum. Teknik kadromuz, yönetimimiz hep beraber bir aileyiz. Aile olarak da bu puan kaybıyla ilgili taraftarımızdan özür diliyoruz. Çok üzücü bir durum. Taraftarımızın çok üzüldüğünü biliyorum. Bilsinler ki biz de gecemizi gündüzümüzü Fenerbahçemiz için harcayan Fenerbahçe gönüllüleriyiz.” ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, “Yönetim olarak biz de çok üzgünüz. Futbolcularımız da son derece üzgün. Bazen olmayınca olmuyor, sayısız fırsat kaçıyor, maç da berabere bitebiliyor. Futbolun bir tarafı da bu. ‘Futbolda puan kaybı olmaz’ diye bir şey olmuyor. Tabii ki bu puan kaybı bizim için çok yıkıcı, üzücü. Açıkçası iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum.” diyerek düşüncelerini tamamladı.