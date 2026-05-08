Adalet Bakanı Akın Gürlek Açıkladı: Gökhan Böcek İfade Verdi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber ekranlarında canlı yayın gerçekleştirerek gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.

BELEDİYE BAŞKANLARI HAKKINDAKİ SORUŞTURMALAR

Gürlek, belediyelere yönelik başlatılan soruşturmalar, yasa dışı bahis ve uyuşturucu suçlarıyla birlikte faili meçhul dosyalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in “etkin pişmanlık” hükümleri çerçevesinde ifade verdiğini duyurdu.

GÖKHAN BÖCEK’İN İFADESİ

Gürlek, Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunduğunu dile getirerek, “Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama yapılıyor. Antalya Başsavcılığı yeni bir soruşturmadan ötürü bir operasyon düzenledi. Muhittin Böcek ikinci kez tutuklandı. İstanbul’da da bir soruşturma yürütülüyor, orada Zuhal Böcek tutuklandı.” şeklinde bilgi verdi. Gökhan Böcek’in beyanlarına ilişkin ise detay verdi ve bunun devam eden bir soruşturma süreci olduğunu vurguladı.

ÖZKAN YALIM’IN DURUMU

Özkan Yalım hakkında bilgi veren Gürlek, “Bugün Özkan Yalım’ın da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyanları alındı. Ancak ne yönde ifade verdiğini bilmiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

TAHLİYE İHTİMALİ

Bakan Gürlek, “Tahliye olup olmama ihtimali” sorusuna yanıt vererek, “Her etkin pişmanlıkta bulunan kişinin kesinlikle tahliye olacağına dair bir usul yok. Etkin pişmanlıktan yararlanacak olanların samimi olması, bildiklerini tam olarak anlatması gerekiyor. Genel olarak etkin pişmanlıkta bulunanlar bazı bilgileri gizleyebiliyorlar. Samimi beyanda bulunmuş olduğuna inanılması gerekiyor. Burada takdir yetkisi tamamen savcılığa ait; istenirse tahliye edebilir ya da beyanlara itibar edilmezse tutukluluk devam edebilir.” açıklamalarında bulundu.