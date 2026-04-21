Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Gülistan Doku Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmanın yanı sıra yargıdaki yeni denetim mekanizmaları hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SPECIAL BİRİM HAZIRLANIYOR

Bakan Gürlek, toplumda önemli bir hassasiyet oluşturan dosyaların artık özel bir birim tarafından izleneceğini duyurdu.

11 TUTUKLU VAR, SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturmanın kararlılıkla sürdüğünü aktaran Bakan Gürlek, dosyada şu an 11 kişinin tutuklu durumda bulunduğunu ifade etti. Dönemin Valisi ile ilgili süreçlerin de devam ettiğini belirten Gürlek, “Soruşturma devam ediyor, Başsavcımız konuyu yakından takip ediyor” diyerek gelişmeleri aktardı.

MEZAR YERİNE ULAŞMA ÇABASI

Gülistan Doku’nun cansız bedeninin bulunmamasıyla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, ekiplerin odak noktasını şu sözlerle özetledi: “İşte önemli olan bu mezarın yerini bulmak. Cansız bedenin yerini tespit etmek. Arkadaşlarımız bu doğrultuda yoğun bir çalışma yürütüyor.”

TAKİPSİZLİK DOSYALARI TEK TEK İNCELENİYOR

Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan özel birime dikkat çeken Gürlek, bu birimin görev alanını şu şekilde açıkladı: “Faili meçhuller ve daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. Eksik veya aksak noktalar var mı diye bakılacak. Özellikle toplumda hassasiyet ve infial oluşturan davaları bu birime çektik. Tecrübeli gözlerin bu dosyalara bakması farklı sonuçlar doğuracaktır. Gülistan Doku dosyasından sonra büyük bir beklenti var; her dosya aynı sonucu vermeyebilir ancak her birinin üzerine titizlikle gidilecek.”