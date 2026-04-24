İstanbul’da Geçici Trafik Kapatmaları Duyuruldu

İSTANBUL’DA TRAFİK KAPAMALARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün Beşiktaş ve Beyoğlu’nda, yarın ise Üsküdar’da düzenlenecek olan etkinlikler nedeniyle bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı.

KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİFLERİ

Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmeye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bugün ve yarın beş ilçede yapılacak programlar için kapanacak yollar ve alternatif güzergahları belirledi. Bugün 14.30 ile 16.30 saatleri arasında Beşiktaş ve Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Gazhane Caddesi’nin stat arkasında araç geçişine izin verilmeyecek, trafik akışı Asker Ocağı Caddesi’nden Mete Kavşağı’na yönlendirilecek.

Kapanmalar, Gümüşsuyu MKE önünde de yapılacak. Burada araçlar Dolmabahçe istikametine yönlendirilmeyecek. Ayrıca, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi de trafiğe kapatılacak. Araçlar Şişli yönüne yönlendirilirken, kapama Dolmabahçe Tünel İstaç Kadırgalar Caddesi ayrımından yapılacak. Dolmabahçe Caddesi, Beşiktaş Meydanı ile Dolmabahçe Meydanı arasındaki yollar da trafiğe kapalı olacak.

TRANVAY DURAKLARI KAPANACAK

Tophane, Fındıklı Mimar Sinan Üniversitesi ve Kabataş’taki tramvay durakları yolcu alımına kapalı tutulacak. Ayrıca, Çırağan, Tersane, Refik Saydam, Boğazkesen, Bayıldım, Süleyman Seba caddeleri, Meclisi Mebusan ve Kemeraltı caddeleri de Karaköy istikametine alternatif güzergah olarak belirlendi.

ÜSKÜDAR’DA DA KAPATILACAK YOLLAR VAR

Yarın Üsküdar’da saat 05.00 ile 09.00 arasında Harem Sahil Yolu’nda Selimiye Caddesi kesişimi ile Harem Sahil Yolu Caddesi, Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi arasında kalan yollar trafiğe kapatılacak. D-100 kara yoluna yönelim ise Tıbbiye Caddesi’ne yapılacak.

Harem ve Sirkeci Arabalı Vapur İskelesi girişleri de bu süre zarfında kapalı olacak. Nuh Kuyusu, Hakimiyeti Milliye, Dr. Eyüp Aksoy, Dr. Fahri Atabey, Selmani Pak, Doğancılar, Tunus Bağ, Halk ve Paşa Limanı caddeleri ise alternatif güzergah olarak kullanılacak.