Hakan Çalhanoğlu’ndan Inter’de Kalmak İçin Tek Şart

Galatasaray ile transfer söylentilerine konu olan Hakan Çalhanoğlu’nun Inter’deki geleceği hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında yer alan son bilgiler, yıldız futbolcunun takımda kalma olasılığının arttığını gösteriyor.

COMO MAÇINDA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Inter’in Como ile gerçekleştirdiği karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle dikkat çeken performans sergileyen milli futbolcu, etkileyici oyunu sayesinde büyük takdir topladı. Sahadaki liderliği ve yaratıcılığı ile öne çıkan Hakan, İtalya basınında manşetlere çıkarak adından sıkça söz ettirdi.

INTER YÖNETİMİNDEN ACİL ADIM

Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan deneyimli orta saha oyuncusunu kaybetmek istemeyen Inter yönetimi, yeni bir kontrat için harekete geçti. Teknik direktör Cristian Chivu’nun, Hakan’ın takımda tutulması konusunda kararlılığı sürdürdüğü ve yönetime bu doğrultuda rapor verdiği bildiriliyor.

MAAŞTAKİ TALEP

Elde edilen bilgilere göre 32 yaşındaki futbolcu, Inter’de kalmaya istekli. Ancak bunun için tek bir şartı bulunuyor. Hakan Çalhanoğlu’nun, mevcut yıllık maaşı olan 6,5 milyon euro’nun artış göstermesini veya en azından aynı seviyede korunmasını talep ettiği ifade ediliyor.