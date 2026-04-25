Başakşehir 4-0 İle Kasımpaşa’yı Geçti

SÜPER LİG’DE BAŞAKŞEHİR RAHAT KAZANDI

Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşen maçta Başakşehir, rakibi Kasımpaşa’yı 4-0’lık skorla mağlup etti. Ev sahibi ekip, 5. dakikada Shomurodov’un attığı golle öne geçerken, 22. dakikada Bertuğ’un kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Kasımpaşa, 44. dakikada Becao’nun kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

BAŞAKŞEHİR FARKI ARTIRDI

Mücadelede 81. dakikada Selke’nin attığı golle durum 3-0 oldu. Shomurodov, 87. dakikada tekrar sahneye çıkarak maça noktayı koydu. Bu sonuçla birlikte Başakşehir, puanını 51’e yükseltirken, Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı. Kasımpaşa, gelecek hafta Kocaelispor’u konuk ederken, Başakşehir ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Maçın başlama düdüğünden itibaren 5. dakikada sağ kanattan gelen ortada Shomurodov, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve durumu 1-0 yaptı. 9. dakikada Kasımpaşa’dan Winck, sağ taraftan kazandığı pozisyonda Benedyczak’a iyi bir pas atarak fırsat yaratmasına rağmen, şut başarılı olamayarak yandan auta gitti. 22. dakikada Diabate’nin geri pasında devreye giren Bertuğ, kaleci Gianniotis’i çalımladı ve topu ağlara yolladı: 2-0.

44. dakikada, VAR uyarısıyla hakem Yiğit Arslan, Becao’nun Bertuğ’un ayağına basması üzerine durumu değerlendirdi. Son adam olarak gördüğü Becao’yu kırmızı kartla oyun dışına göndermesi, Kasımpaşa’nın 10 kişi kalmasına neden oldu.

57. dakikada Diabate’nin pasına hareket eden Winck, sağ çaprazdan kaleyi yokladı fakat şutu sol direğe çarpıp auta gitti. 71. dakikada Kemen’in pasında Shomurodov’un vuruşu, uzak köşeyi hedefleyerek dışarı çıktı. 81. dakikada, Brnic’in sol kanattan ortasında Selke, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve durum 3-0 oldu.

SON DAKİKALARDA FARKI KAPATAMADI

85. dakikada Brnic’in ortasında Selke’nin kafa vuruşu kaleci Gianniotis tarafından çizgide kurtarılarak gol olması engellendi. 87. dakikada, köşe atışından gelen toplara iyi yükselen Shomurodov, kafa vuruşuyla durumu 4-0’a getirdi.

İLK 11’LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf Sarı, Harit, Shomurodov, Bertuğ.

Kasımpaşa: Gianniotis, Arous, Becao, Winck, Frimpong, Baldursson, Cafu, İrfan Can, Kerem, Diabate, Benedyczak.