Onur Akay’ın Pitbull Saldırısı Sonrası Enfeksiyon Gelişti

Ses sanatçısı Onur Akay, 14 Nisan’da köpeği Leo ile yürüyüşe çıktığı sırada pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına maruz kalmış, burnu ve dudağı ciddi şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır.

PİTBULL DEHŞETİ

Yaralanmanın ardından, burnundan kopan bir parçanın cerrahi müdahale ile dikildiği Akay, “Pitbull dehşeti, hayatta en korktuğum şeydi. Hep izlerdim ve inşallah böyle bir şeyle karşılaşmam diye dua ederdim.” sözleriyle yaşadığı korkuyu dile getirmiştir.

TEHLİKELİ ENFEKSİYON

Köpeğin ağzındaki bakterilerin ısırık yoluyla deri altına geçmesi sonucunda, Akay’da halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen nekrotizan fasiit enfeksiyonu gelişmiştir. Bu enfeksiyon, burun dokusunda ciddi hasara neden olmuştur.

Onur Akay, tüm bu olayların ardından yoğun bakıma alınarak entübe edilmiştir. Bilincinin açık olduğu, ancak solunumunun güvence altına alınması amacıyla bir süre entübe edilmesine devam edileceği ifade edilmiştir.

HALKTAKİ ENDİŞE

Son yaşanan pitbull saldırısının ardından et yiyen bakteri enfeksiyonu, halk arasında kaygıya yol açmıştır. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Herhangi bir ısırma olayında öncelikle ısırılan bölgenin mutlaka sabunlu su ile yıkanması gerektiğini” açıklamıştır.

Prof. Dr. Ertuğrul, “Hemen ardından tetanos aşısı ve eğer riskliyse kuduz aşısı yapılmalı. Eğer ısırık kirli ise antibiyotik tedavisine başlanmalı. Tüm bu işlemler yapılırsa yüzde 95 hiçbir şey olmaz. Ancak bu olayda eğer nekrotizan fasiit teşhisi konmuşsa, bu hayvandan değil, ısırık sonrası bulaşan, antibiyotiğe dirençli bakterilerden kaynaklanmış olabilir.” değerlendirmesinde bulunmuştur.

ET YİYEN BAKTERİ NEDİR?

Cildin koruyucu engelinin hasar gördüğü durumlarda bazı bakteriler cilde ve cilt altı dokulara kolayca sızarak enfeksiyon yapabilir. Etkilediği dokuları hızla yok eden bu bakterilere “et yiyen bakteriler” denir. Et yiyen bakteriler, çeşitli cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarına neden olsalar da, en tehlikeli türü cilt altındaki damarlarda, sinirlerde ve kas kılıflarında yaygın iltihaba neden olan “nekrotizan fasiit” hastalığıdır.