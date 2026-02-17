Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Yargı Teşkilatına Vurgulu Mesaj

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformundan yargı teşkilatına hitaben yaptığı konuşmayı paylaştı. Hakimlerin, savcıların ve adalet personelinin yargı sisteminin belkemiği olduğunu ifade eden Gürlek, “Güçlü bir adalet sistemi ancak aynı ideale inanan, birbirine güvenen ve sorumluluğu birlikte taşıyan güçlü bir teşkilatla mümkündür. Sizler bu teşkilatın omurgasısınız. Bu kurumun yükünü omuzlayan ve itibarını ayakta tutan sizlersiniz.” dedi. 20 yıl boyunca hakim ve savcı olarak görev yaptığını belirten Gürlek, adliye koridorlarının sesini, kalemin sürekli mesai yaptığını ve dosyaların yalnızca sayılardan oluşmadığını bildiğini vurguladı.

TEMEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ

Gürlek, adalet teşkilatının sorunlarını bildiğini ve iş yükünün farkında olduğunu ifade ederek, “Fedakarlığınızı görüyorum. Göreve başladığımız andan itibaren yapısal sorunların çözümü için çalışmalar başlattık. İş yükü analizleri yeniden yapılacak. Norm kadro sistemi güncellenecek. Performans ölçütleri daha adil ve objektif bir zemine oturtulacak. Hakim ve savcılarımızın mesleki gelişimlerini güçlendiren, uzmanlaşma ve eğitim modellerini hayata geçireceğiz. Adalet personelimizin özlük haklarını iyileştirmek için somut adımlar atacağız. Çünkü güçlü bir adalet ancak huzurlu ve motive, güvende hisseden bir teşkilatla mümkündür.” diye ekledi.

İSTİŞARE VE ŞEFFAFLIK

Adalet Bakanı Gürlek, “Yönetim anlayışımız açık ve nettir; istişare edeceğiz, sahaya kulak vereceğiz, verilere dayalı karar alacağız.” ifade ederken, adaletin yalnızca kanunun doğru uygulanması olmadığını, aynı zamanda kurum içindeki hakkaniyetin de güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti. “Bu teşkilat benim yuvamdır. Bu büyük adalet ailesinin her ferdi benim yol arkadaşımdır. Birlikte başaracağız, birlikte güçleneceğiz.” şeklinde konuşan Gürlek, şeffaflığı artıracaklarını ve liyakat esaslarını göz önünde bulunduracaklarını vurguladı.

AVUKATLARIN ROLÜ

Adalet hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan avukatların önemine de değinen Gürlek, “Kıymetli avukatlarımız, sizler yargının üç sacayağından birisiniz. Adaletin vazgeçilmez parçasısınız. Mahkeme salonlarında üstlendiğiniz sorumluluk, gösterdiğiniz mesleki kararlılık ve emeğiniz; adaletin tam anlamıyla tecelli etmesinin temel şartıdır.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Savunma mekanının güçlenmesiyle adaletin gerçek anlamda hayata geçeceğine dikkat çeken Gürlek, avukatların mesleki güven içinde, saygınlıkla ve etkin şekilde çalışmalarını destekleyecekleri mesajını verdi.

ADALETİ GÜÇLENDİRME ÇABALARI

Gürlek, savunmanın kuvvetlenmesinin, yargının güçlenmesini; yargının güçlenmesinin ise toplumun adalete olan güvenini artıracağını belirterek, “Biz 26 bin 765 hakim ve savcımızla, 96 bin 53 adalet personelimizle, 83 bin 929 Ceza ve Tevkifevleri teşkilatı mensubumuzla, 208 bin 223 avukatımızla büyük bir adalet ailesiyiz. Aynı ideale inanan, aynı vicdana yaslanan, aynı sorumluluğu paylaşan güçlü bir bütünüz. Bu bilinçle yargı teşkilatımızın tüm mensuplarını, savunma makamını ve adalet hizmetine emek veren herkesi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Birlikte daha adil bir gelecek inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

TV100 kanalına yaptığı değerlendirmelerde, sosyal medya yasası üzerinde çalışmalara başladıklarını ve 2026’ya kadar yürürlüğe sokmayı hedeflediklerini belirten Gürlek, sosyal medya hesaplarına erişim için kimlik ve cep telefonu doğrulaması gerekeceğini ifade etti. 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımlarını engellemeyi planladıklarını dile getirerek, “Bu hususta ailelerin büyük talebi ve tam desteği var.” dedi.