Ramazan’da Kırmızı Et Tedariki Güvence Altında

Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezlerinden biri olan kırmızı etin tedariki büyük bir önem taşımakta. Fiyatların sabitlenmesinin yanı sıra, gıda erişimindeki olası sorunlar da kamuoyunun merak ettiği bir konu haline geldi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, yaklaşan Ramazan döneminde kırmızı et temini ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hacıince, Ramazan ayına 15 gün kala ve ilk haftasında kırmızı et talebinde önemli bir artış yaşandığını belirtti.

FİYATTAKİ DALGALANMALAR VE MANİPÜLASYON

Hacıince, talebe bağlı olarak fiyatlarda gözlemlenen nispi artışları aktardı. “Fiyat artışlarının yüksek veya düşük olması, arzın ve tüketicinin alım gücü ile çok yakından ilgilidir. Bu dönemin başka bir özelliği de manipülasyonlara çok açık olmasıdır. Bu nedenle de son yıllarda kamu otoritesi tarafından bu dönemde etkili bir şekilde piyasalara müdahale edildiğini görmekteyiz.” dedi.

SIGIR KARKAS ET FİYATLARINDA DENGE SAĞLANDI

Son on hafta içerisinde sığır karkas et fiyatlarının arz ve talep açısından dengede olduğuna dikkat çeken Hacıince, “Bu yıl talep baskısının yüksek olmamasında etkili olan faktörler, tüketicinin alım gücünün düşük olması, düşük seyreden kanatlı eti ve balık fiyatlarıdır.” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, Et ve Süt Kurumu’nun, fiyat istikrarının sağlanması ve vatandaşların temel gıda ürünlerine uygun bir fiyattan erişimini temin etmek amacıyla uzun süre önceden planlamalar yaptığını belirtti. Avrupa’dan karkas et ile Güney Amerika’dan kasaplık canlı hayvan temini için organizasyonlar gerçekleştirildiği de vurgulandı.

BESİ MATERYALİ TEMİNİNDE BELİRSİZLİKLER GİDERİLDİ

Hacıince, PERDER ve Tarım Kredi Kooperatif (KOOP Market) ile yapılan protokoller çerçevesinde ESK’nin kırmızı et fiyatlarını ve stok ile lojistik yönetim süreçlerini eş zamanlı bir şekilde ilerletmesinin, Ramazan boyunca vatandaşlara kesintisiz ve uygun fiyatla ürün ulaştırma açısından sektör için önemli bir rahatlama sağladığını ifade etti.

KASAPLAR FEDERASYONU’NDAN RAMAZAN AÇIKLAMASI

Kasaplar Federasyonu da, Ramazan sürecinde bünyesindeki kasapların, maliyetine veya maliyete yakın fiyatlarla kırmızı et sunmayı hedeflediğini anımsatan Hacıince, iç piyasalardan daha yüksek fiyatlarla tedarik edilen karkas etin işletme maliyetlerini artırdığını belirtti. Kasap esnafının, ESK ile anlaşmalı market fiyatları arasındaki farkı vurguladıktan sonra, bu durumun Ramazan’da maliyete yakın satışlarla tüketiciye fayda sağlamaya çalışılmasını olumlu bir gelişme olarak yorumladı.

ET ÜRETİMİNDE GÜNCEL GÜNDEM: BESİ MATERYALİ

Et üretimindeki en güncel meselenin besi materyali teminindeki belirsizliklerin giderilmesi olduğunu dile getiren Hacıince, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün ithal besilik sığır taleplerini topladığını söyledi. Besicilerin, alabilecekleri hayvan sayısının netleştirilmesini beklediğini belirten Hacıince, 2026 yılı Ramazanı boyunca kırmızı et arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağına inandığını ifade etti.