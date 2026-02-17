Hamaney’den ABD’nin Müzakere Stratejisine Eleştiri

İran devlet televizyonu IRIB’e göre, Hamaney, Cenevre’de İran ile ABD heyetlerinin müzakerelere başladığı saatlerde Tahran’daki yerleşkesinden halka hitap etti. Hamaney, “ABD Başkanı, son konuşmalarında ‘Amerika, 47 yıldır İslam Cumhuriyeti’ni ortadan kaldıramadı’ demiş. Kendi halkına şikayette bulunmuştur. Bu, önemli bir itiraftır. Ben de diyorum ki; bu işi de başaramayacaksın.” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump’ın, “Ordumuz dünyanın en güçlü ordusudur.” sözünü hatırlatan Hamaney, “Dünyanın en güçlü ordusu bile bazen o kadar sert bir darbe alabilir ki yerinden kalkamaz. Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır.” dedi.

ABD’NİN MÜZAKERELERDEKİ TAVRI

Hamaney, ABD’nin müzakere sonuçlarını baştan belirlediğini belirterek, “Gel, nükleer enerjiniz hakkında müzakere edelim; ama sonuç sizin bu enerjiye sahip olmamanız olmalı, diyorlar. Müzakerenin sonucunu peşin belirlemek, yanlış ve ahmakça bir iştir. Sen diyorsun ki gel şu konu hakkında konuşalım, o halde neden önceden sonucu belirliyorsun?” şeklinde konuştu. Hamaney, “Bu ahmakça bir durumdur. ABD başkanları, bazı senatörler ve diğer yetkililer bu kötü pratiği sergiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

MÜZAKERELER CENEVRE’DE BAŞLADI

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu, Umman’ın aracılığıyla Cenevre’de başladı. Görüşmeler kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Başkanı’nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, öğle saatlerinde Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile ayrı ayrı bir araya geldi. Dolaylı görüşmeler, Umman’ın Cenevre Büyükelçiliği’nde başladı. Diplomatik süreç, İsrail ve ABD’nin Haziran 2025’te İran’a gerçekleştirdiği saldırılar ve 12 gün süren savaş nedeniyle kesintiye uğramıştı. Taraflar, Maskat’taki ilk turdan sonra müzakereleri yeniden Avrupa’da sürdürmeyi kararlaştırdı. Cenevre’deki oturumda İran heyetine Dışişleri Bakanı Erakçi başkanlık ederken, ABD tarafını ise Witkoff temsil ediyor.