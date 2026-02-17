Özgür Özel’den Akın Gürlek’e Mal Varlığı Çağrısı

Partisinin haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulunan Özgür Özel, yapılacak bir yürüyüşle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin satışına karşı duracaklarını dile getirdi. Köprülerin satışına izin vermeyeceklerini vurgulayan Özel, “Bütün davulculara sesleniyorum; böyle vursunlar davula ve desinler ki: ‘Ey ahali, duyduk duymadık demeyin! Bu iktidar altın yumurtlayan tavuğu satıyor! Bu iktidar Boğaz köprülerini, otoyolları satıyor!'” şeklinde konuştu. Özel, bu konuda Avrupa’daki dergilerin ve ekonomi kanallarının konuya dikkat çektiğini, fakat Türkiye’deki yetkililerin sessiz kaldığını ifade etti.

HİÇBİR ŞEY DEMEYECEK

Özel, Devlet Bahçeli’nin, “Konutlarına kavuşan vatandaşlarımıza boş senet imzalatıyorlar demek yalnızca bühtan değil siyasi namusla çelişen bir hezeyandır.” sözlerine yanıt verdi. Bahçeli’nin yaptığı açıklamaların sert bir şekilde yanıtlanabileceğini ancak söz konusu bu konuda “bir kelime demeyeceğim” dedi. Özel, Bahçeli’ye, “Alın bunu: ‘Afet Borçlandırma Senedi.'” ifadesi ile yanıt verdi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Özel, Erdoğan’a hitaben, “Bu ülkede oyu alırken yoksuldan alan, emekliden emekçiden alan, orta direktan alan; sonra da bütün hizmeti zenginler, varsıllar için yapan, yoksula sırtını dönen Erdoğan’a söylüyorum.” ifadelerini kullandı. “Tek bir şey istiyoruz: Getir sandığı, ben çözeceğim bütün sorunları!” sözleriyle erken seçim talebinde bulundu.

MAL VARLIĞINI AÇIKLASIN

Özel, Akın Gürlek’e teşekkür ederek, “Ben çok söyledim, çok anlattım, toplumun %60’ını ikna edebildim; kalan %40’ı ‘sana inandı’ diye mahcup ettin, bu imzanla tescil ettin.” dedi. Gürlek’in daha önce başsavcı olmadığını, hep siyasetin içinde yer aldığını belirtti. Özel, bakanlar ve milletvekillerinin yeniden seçilmeleri halinde mal varlıklarını bildirdiklerini ifade ederek, “Akın Bey’in mal varlığını bildirmesini bekliyorum.” dedi.

Eğer Gürlek açıklama yapmazsa, Özel, “Ben ada ada, pafta pafta, site site, daire daire… Akın Bey’in hangi maaşıyla, eşinin hangi maaşıyla o taşınmazları aldığını açıklamasını bekliyorum. Ha Akın Bey onları açıklamazsa ben hem onları açıklayacağım.” diyerek çağrıda bulundu.