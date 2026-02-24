İstanbul İhracatçı Birlikleri Ocak Ayı İhracat Verilerini Açıkladı

İSTANBUL İHRACATINDA ÖNE ÇIKIYOR

İstanbul, içerdiği işletme sayısı ve nüfus rakamlarıyla dikkat çeken önemli bir ekonomik merkez konumunda bulunuyor. Ticaretin dinamosu olarak kabul edilen İstanbul, ihracat alanında da liderliğini koruyor. Bu çerçevede, İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), ocak ayı itibarıyla gerçekleştirdiği ihracatın detaylarını ve dikkat çeken sektör ile ülkeleri kamuoyuyla paylaştı.

İİB, ocak ayında toplamda 923,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, yılın ilk ayında 166 ülkeye ihracat gerçekleştiren İİB’nin toplam ihracattaki payı yüzde 5,2 şeklinde belirlendi. Ocak ayı itibarıyla en fazla ihracatı 96 milyon dolarla Birleşik Krallık’a yapan ihracatçılar, bu ülkeye genellikle gemiyle kağıt ve karton ürünleri satışı gerçekleştirdi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Birleşik Krallık, en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında başı çekerken, onu Almanya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD takip etti. Almanya’ya “fındık ve mamulleri” ile “ağaç ve orman ürünleri” ihraç edilirken, Irak’a “su ürünleri ve hayvansal mamuller” ile “ağaç ve orman ürünleri” gönderildi. BAE’ye “ağaç ve orman ürünleri” ile “su ürünleri ve hayvansal mamuller”, ABD’ye ise “şeker ve şekerli mamuller” ile “kağıt ve karton ürünleri” öne çıktı. İİB’in en yüksek ihracat gerçekleştirdiği bölge, 216 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

EN YÜKSEK İHRACAT HUBUBAT VE BAKLİYATÇILARDAN

İstanbul İhracatçı Birlikleri çatısı altında faaliyet gösteren birliklerden İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), ocak ayında 269 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve en üst sırada yer aldı. Bu birliği, 249,5 milyon dolarlık ihracatla İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği takip ederken, 167 milyon dolarla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) üçüncü sırada yer aldı. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), 130 milyon dolarla onu takip etti. Ayrıca İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) 71 milyon dolarlık, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 44 milyon dolarlık, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) de 26 milyon dolarlık ihracat yaptı.