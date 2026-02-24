Antalya’da Şubat Ayında Yaz Keyfi Yaşanıyor

Antalya’da Şubat Ayında Yaz Keyfi

Yurdun dört bir yanında kış mevsimi etkisini sürdürürken, Antalya’da Şubat ayında yaz günleri yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının 15 derece, deniz suyu sıcaklıklarının ise 16 derece ölçüldüğü Alanya’da, yerli ve yabancı misafirler güneşin tadını çıkarıp denize girmeye başladı. Serin havaya aldırış etmeyen bazı tatilciler, aileleriyle birlikte Akdeniz’in serin mavi sularına atlayarak yüzme keyfini yaşadı.

GÜNEŞLENMEYİ SEÇTİLER

Sahildeki hareketlilik dikkat çekerken, bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih etti. Bir grup, oltalarını atarak balık tutmaya çalışırken, diğerleri lüks tekneleriyle denize açılarak güzel havanın avantajlarından yararlandı. Öte yandan Şubat ayında deniz sezonunu aratmayan manzaraların oluştuğu Kleopatra Plajı’ndaki yoğunluk, Antalya’nın dört mevsim turizm açısından canlı bir merkez olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

“İSTEDİĞİMİZ ZAMAN DENİZE GİRİYORUZ”

Güneşli havanın keyfini çıkarmak ve Akdeniz’in berrak sularında balık tutmak amacıyla gelenlerden Hamza Yılmaz, “Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’na geldik. Oltamızı attık, nasibimizi bekliyoruz. Hava çok güzel, istediğimiz zaman denize giriyoruz. Emekliliğin tadını çıkarmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.