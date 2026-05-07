Adalet Bakanı Gürlek: Ceset Yokluğu Cinayeti İstisna Etmez

Türkiye’nin gündeminde faili meçhul dosyalar yer alıyor.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALARDA YENİ GELİŞMELER

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik kurumsal kapasitenin en yüksek seviyeye çıkarıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, ülke genelinde gerçekleştirdikleri tarama çalışmaları sonucunda 75 ilde 638 dosya ve 693 maktule ile ilgili kapsamlı bir inceleme sürecinin başlatıldığını bildirdi.

ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILIYOR

TGRT Haber Gündem Özel yayınına katılan Bakan Gürlek, bu konudaki ilerlemeleri ve çalışmaların hızlandırıldığını ifade etti. Gürkan Hacır ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in sorularını yanıtlayan Gürlek, gündemdeki tartışmalara dair açıklamalarda bulundu.

CESET OLMADAN CİNAYET OLUR MU?

“Ceset olmadan cinayet soruşturması olur mu?” sorusuna yanıt veren Bakan Gürlek, “Yanlış. Burada zaten Yargıtay 1. Ceza Dairesi adam öldürme suçlarına bakıyor. Burada verilmiş yüzlerce içtihat var. Cesedin ortaya çıkarılmasına gerek yok” şeklinde konuştu.

CİNAYETİN GEREKTİRDİĞİ DELİLLER

Gürlek, ceset dışında başka kanıtların da mevcut olduğunu vurgulayarak, “Mutlaka ceset önemli bir delil ama onun haricinde ikrarlar, tanık beyanları, diğer maddi deliller ve vukular var. Yani burada bunlar yeterli. Cesedin olmaması olayın cinayet olmadığını göstermez” dedi.

YARGITAY KARARLARI ÖNEMLİ

Bu konuda bazı vatandaşların kafalarında soru işaretleri olduğunu belirten Bakan Gürlek, “Bu halk nezdinde böyle bir düşünce var, bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Yargıtayımızın uygulamaları var; verdiği kararlar var, ceset olmadan da adam öldürmeden, cinayetten verdiği kararlar var” diye ekledi.