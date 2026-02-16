Adalet Bakanı Gürlek’ten İlk Talimat Açıklaması

TGRT Haber’in Ankara temsilcisi Fatih Atik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Adalet Bakanlığı’na atanmış olan Akın Gürlek ile gerçekleştirdiği röportajı köşesine taşıdı. Atik, “Rahat ve sakin tavırları dikkat çekti” ifadesiyle Gürlek’in imajını aktardı. Ziyaretinde Gürlek ile röportaj yapma fırsatı bulduğunu belirten Atik, Bakan Gürlek’in kendinden emin duruşunun ve sakin tavırlarının dikkat çektiğini vurguladı.

Bakan Gürlek, Meclis’teki protestolar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. “Mesele Akın Gürlek meselesi değil, mesele Türkiye meselesi” sözleriyle, artık Türkiye Cumhuriyeti’nin Adalet Bakanı olarak herkese kapısının açık olduğunu ifade etti. Gürlek, bu duruşuyla adalet yönetiminde kendi vizyonunu net bir şekilde ortaya koydu.

İlk talimatı paylaştı

Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek, koltuğa oturduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı da açıkladı. Gürlek, Erdoğan’ın “Çalış Akın” diyerek kendisini motive ettiğini aktardı.

