Adalet Bakanı Tunç’tan AÇIKLAMA: Af Yok

AF BEKLENTİLERİNE AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay’da gerçekleştirilen 2025–2026 Adli Yıl Açılışı’nda yaptığı konuşmada, kamuoyunda gündeme gelen af beklentilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, “Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok” diyerek, bu yöndeki iddiaları net bir şekilde reddetti.

ÇOCUK SUÇLULARINA YENİ DÜZENLEMELER

Tunç, suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni bir kanun taslağı üzerinde çalışıldığını belirtirken, özellikle 16–18 yaş grubuna odaklanarak ceza indirimi mekanizmasının yaş ilerledikçe azalması gerektiğine dair bir düzenleme üzerinde durduklarını ifade etti.

İKİLİ HUKUK SİSTEMİ TEZİNE CEVAP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “ikili hukuk sistemi” eleştirilerine yanıt veren Tunç, “Türkiye’de kesinlikle ikili hukuk sistemi yok. Anayasamız var, tek hukuk sistemimiz var. Bu eleştirileri kabul etmiyoruz” dedi.