Adalet Bakanı Tunç’tan Af Açıklaması

AF BEKLENTİLERİNE YANIT

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay tarafından düzenlenen 2025–2026 Adli Yıl Açılışı’nda, kamuoyu tarafından gündeme getirilen af beklentileri ile ilgili yaptığı açıklamalarda, “Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok” diyerek, bu konudaki iddiaları net bir dille reddetti. Ayrıca, suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni bir kanun taslağı üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Özellikle 16–18 yaş grubu için ceza indirimi mekanizmasının yaş ilerledikçe azalması yönünde düzenlemeler üzerinde durduklarını ifade etti.

ÇİFT HUKUK SİSTEMİ ELEŞTİRİLERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “ikili hukuk sistemi” eleştirilerine de yanıt veren Tunç, “Türkiye’de kesinlikle ikili hukuk sistemi yok. Anayasamız var, tek hukuk sistemimiz var. Bu eleştirileri kabul etmiyoruz” dedi. Bu sözler, hukukun uygulanması hakkında kamuoyunda bilgi verme amacı taşıyor.