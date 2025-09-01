Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Son Durumu Açıkladı

GENEL AF BEKLENTİSİ SONA ERİYOR

Uzun bir süredir gündemde kalan genel af öngörüsüyle ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son noktayı koydu. Bakan Tunç, affın kesinlikle söz konusu olmadığını belirtirken, “Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok” açıklamasında bulundu.

İNFAZ DÜZENLEMELERİ ÜZERİNDE ÇALIŞILMAKTADIR

Bakan Tunç, Yargıtay başkanının bahsettiği infaz düzenlemelerinin tartışıldığını da vurguladı. İnfaz kanunu değişiklik tekliflerinin mecliste dönem dönem görüşüldüğünü ve yasalaştığını ifade eden Tunç, “Talepler var, gündeme alınması istenen konular var. Düzenlemeler var” dedi. Ayrıca, hastalık durumunda infaz ile ilgili genişletici düzenlemeler yapıldığını da aktardı. Denetimli serbestlikle ilgili cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemelerin önceden yasalaştığını belirten Bakan Tunç, 11. Yargı paketi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve bu hususların meclisin takdirine bırakıldığını belirtti.

CEZASIZLIK ALGISINI ÖNLENMEK AMACIYLA YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Tunç, ceza sisteminin 3 aşamadan oluştuğunu ifade ederek, “Soruşturma aşaması, kovuşturma aşaması ve infaz aşaması” şeklinde tanımladı. Ceza adaletinin toplumu koruma amacını taşıdığını ve suç işlenmesi durumunda gerekli yaptırımları uygulamakla birlikte kişiyi ıslah etmeyi hedeflediğini söyledi. Ceza infaz kanununun kapsamlı bir yenilemeden geçtiğini vurgulayan Tunç, özellikle salıverilme sürelerini düzenleyen önemli değişiklikler yapıldığını belirtti. “Yeni bir düzenleme yaptık” diyerek, 1 yılın altındaki suçlar için cezaevinde kalmama süresinin, cezasızlık algısını önlemek amacıyla yeniden düzenlendiğini açıkladı.

BİLİŞİM SUÇLARI İÇİN YENİ ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR

Son günlerde bilişim suçlarındaki artışa dikkat çeken Bakan Tunç, bu suçların önlenmesi için caydırıcılığın artırılması gerektiğini söyledi. “Bununla ilgili bir çalışmamız var. Bilişim suçları telefon dolandırıcılığı ve sanal bahis, sanal kumar gibi gençleri rahatsız eden konular” diyen Bakan Tunç, 11. Yargı paketinde bu suçların önlenmesine yönelik taslağı milletvekillerinin takdirine sunduklarını belirtti. “Kurumumuzda bu çalışma meclis açıldığında gündeme gelecek” diye belirtti.