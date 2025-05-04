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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Soruşturma Başlatıldığını Duyurdu

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BAKANLIK TARAFINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sebebiyle bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç, bu soruşturmanın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen başlatıldığını belirtti.

PAYLAŞIMLAR TEPKİ ÇEKTİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in düşünceleri sonrasında, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımlar, geniş bir tepkiyle karşılandı. Bu paylaşımlar, toplumda büyük bir tartışma ve eleştiri doğurdu.

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