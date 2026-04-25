Adalet Bakanlığı 638 Failli Meçhul Dosyayı Yeniden İncelemeye Aldı

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI YENİDEN GÜNDEME GELİYOR

Gülistan Doku soruşturmasının altı yıl aradan sonra yeniden ele alınması, Adalet Bakanlığı’nın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu yedi ayrı Daire Başkanlığı’nın gündeme gelmesine yol açtı. Bu yeni birimlerden biri de Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı olarak belirlendi.

Bu yeni yapı çerçevesinde, Bakanlık toplamda 75 ilde 693 maktulün adının geçtiği 638 faili meçhul dosyasını kapsamlı bir incelemeye tabi tutacaklarını açıkladı.

KAPSAMLI ANALİZ SÜRECİ BAŞLADI

Başlatılan analiz süreci, ülke genelindeki 638 dosya ve 693 maktul üzerine yoğunlaşacak. Bu özel birim, özellikle kadın ve çocuk cinayetleri gibi toplumda dikkat çeken ve Gülistan Doku soruşturmasına benzer faili meçhul olayları aydınlatmak için yoğun bir kurumsal kapasite geliştireceği, ayrıca başsavcılıklarla etkin bir iş birliği sağlayacağı ifade edildi.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR HARİTASI HAZIRLANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda, dikkat çekici faili meçhul cinayetler ve maktul vakaları ülke genelinde derli toplu bir hale getirildi. İncelemenin kapsamına alınan dosya ve maktul sayıları bazı illerde yoğunluk oluşturuyor.

Verilere göre; İzmir 49 dosya ve 51 maktul ile listede ilk sırada yer alıyor, ardından 34 dosya ve 35 maktul ile Sakarya, 30 dosya ve 31 maktul ile Trabzon geliyor. Başka illerde de; Giresun, Tokat, Tekirdağ, Malatya, Kahramanmaraş ve Çanakkale gibi iller önemli sayılarla dikkat çekiyor.

KURUMSAL KAPASİTE YÜKSELİYOR

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, yalnızca dosya incelemekle kalmayacak, aynı zamanda Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde bulunan dosyaların sistematik bir şekilde analiz edilmesi için yeni yöntemler geliştirecek. Bu çerçevede, suçların cezasız kalmaması adına güçlü bir bilgi akışı sağlanacak ve ilgili kurumlar arasında iş birliği artırılacak.

Adalet Bakanı, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden “Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız ile kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan tüm dosyaları yeniden mercek altına alıyoruz.” açıklamasında bulundu.

İLK DOSYALAR BELİRLENDİ

Yeni kurulan birim, ilk etapta Gülistan Doku, Rabia Naz Vatan ve Rojin Kabaiş dosyalarını incelemeye alacak. Ayrıca, 26 yıl boyunca katili bulunmayan Çağla Tuğaltay’ın dosyası da bu çalışmalara dahil edilecek.

Gülistan Doku dosyası, Tunceli’de altı yıl önce kaybolmuştu ve bu süreçte dönemin Tunceli Valisi dahil toplam 12 kişi tutuklanmıştı. Bu dosya yeniden açıldığında, suçlamalarla karşı karşıya kalan kişilerin sayısının artacağı bekleniyor.

