Tera Holding Beşiktaş’a Forma Sponsoru Oluyor

Tera Holding ile Beşiktaş arasındaki forma sponsorluğu müzakerelerinde önemli aşamalara gelindi. Edinilen bilgilere göre Tera Holding, siyah-beyazlı takımın forma sırt sponsoru olma yolunda ilerliyor. Anlaşmanın iki yıl sürmesi planlanırken, resmi açıklamanın mayıs ayının ilk haftasında yapılması öngörülüyor.

FORMAYLA BİRLİKTE YENİ UYGULAMA

Gerçekleştirilecek iş birliği sadece forma sponsorluğuyla sınırlı kalmayacak; aynı zamanda “Beşiktaş Tatil” adlı uygulamanın da hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu adımın, kulübün ticari gelirlerini çeşitlendirmesi bekleniyor.

MALİ DESTEK SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR

Anlaşmanın Beşiktaş’ın yeni sezon mali yapısına önemli bir katkı sağlaması öngörülüyor. Sponsorluk gelirinin kulübün bütçesinde belirgin bir yer kaplaması ve finansal açıdan rahatlatıcı bir etki oluşturması bekleniyor.

SPORUN GELECEĞİ İÇİN YENİ ADIM

Tera Holding’in spora yaptığı destek, bu iş birliği ile birlikte yeni bir boyut kazanıyor. Daha önce çeşitli alanlarda yatırımlarıyla öne çıkan şirketin, Beşiktaş ile yapacağı anlaşma ile spor ekonomisine katkısını artırması bekleniyor.

