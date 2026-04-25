Taşacak Bu Deniz’in Sezon Finali Tarihi Belli Oldu

TAŞACAK BU DENİZ’İN YENİ BÖLÜMLERİ BEKLENİYOR

Reytinglerde büyük başarı elde eden ve çok sevilen dizi Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümleri izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Cuma akşamlarını renklendiren bu fenomen dizi, bu akşam 25. bölümüyle ekranlarda olacak.

Kadroda Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman gibi önemli isimleri barındıran Taşacak Bu Deniz, geçtiğimiz günlerde yaşanan iptallerle de gündeme gelmişti.

Yayın akışında yapılan değişiklikler, milli maçlar ve resmi tatiller gibi nedenlerden dolayı dizinin yeni bölümü ekranda yer alamamıştı. Şimdi de Taşacak Bu Deniz’in sezon finaline dair bir tarih belirlendi.

Eğer programda son anda bir değişiklik yaşanmazsa, Taşacak Bu Deniz dizisi 5 Haziran Cuma günü 31. bölümüyle sezon finali gerçekleştirecek.