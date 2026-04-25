Ferdi Kadıoğlu Manchester United’a Transfer Oluyor

Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla kariyerinin en başarılı sezonlarından birini geçiriyor. Son olarak Chelsea ile oynanan karşılaşmada gösterdiği performans ve attığı golle büyük dikkat çekti.

MANCHESTER UNITED TRANSFER PEŞİNDE!

İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre, Manchester United, gelecek sezon kadrosuna Ferdi Kadıoğlu’nu katmak için girişimlerde bulunmayı planlıyor. Brighton ile iyi ilişkileri bulunan Kırmızı Şeytanlar’ın sezon sonunda, oyuncunun transferi için doğrudan görüşmelere başlayacağı ifade ediliyor.

KAYNAK 60 MİLYON EURO ARIYOR

Ferdi Kadıoğlu için satış kapısını 60 milyon Euro’dan açmayı hedefleyen Brighton, bu rakamın altına inmeye niyetli değil. Manchester United’ın bu transfer için bütçe ayırmaya istekli olduğu ve 60 milyon Euro’yu ödemekten çekinmeyeceği gelen duyumlar arasında.