Futbol Dünyası Michael Eneramo’nun Vefatıyla Sarsıldı

FUTBOL DÜNYASI MICHAEL ENERAMO İLE YASA BOĞULDU

Futbol camiası Michael Eneramo’nun ani vefatıyla sarsıldı. Sivasspor, Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor gibi takımlarda forma giymiş olan Eneramo, 40 yaşında hayatını kaybetti.

KALP KRİZİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Eneramo’nun kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği bildirildi. Bu acı haber, Nijerya Milli Takımı tarafından spor kamuoyuna duyuruldu.

TÜRKİYE’DE BAŞARILI BİR KARIYER GEÇİRDİ

Eneramo, 2011 yılında Sivasspor’a transfer olarak Türk futboluna adım attı ve Beşiktaş’a geçişi büyük yankı uyandırmıştı. Futbol kariyerinde toplam 296 karşılaşmaya çıkarak, 126 gol atıp 40 asist gerçekleştirdi.