Adalet Bakanlığından Açıklama Şule Çet Davasıyla İlgili

Bakanlıktan yapılan açıklama, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yayımlanan “Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği” iddialarını net bir şekilde yalanladı. Yapılan yazılı açıklamada, 29 Mayıs 2018 tarihinde Şule Çet’in yaşamını yitirmesine sebep olan olayla ilgili Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen yargılama sonucunda, Çağatay Aksu’ya “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis, “cinsel saldırı” suçundan 10 yıl ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiği hatırlatıldı. Aksu’nun halen kapalı ceza infaz kurumunda tutulduğu belirtildi.

BİR BAŞKA HÜKÜMLÜNÜN CEZASI

Açıklamada, olayla ilgili diğer hükümlü Berk Akand hakkında ise “kasten öldürmeye yardım etmek” suçundan 12 yıl 6 ay, “cinsel saldırıya yardım etmek” suçundan 5 yıl ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 1 yıl 3 ay ceza verildiği bilgisi verildi. İstinaf ve Yargıtay incelemeleri sonucunda mahkûmiyet kararlarının onaylandığı da vurgulandı. Berk Akand’ın cezasının, tutuklandığı tarih itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekte olduğu, 5 Haziran 2025 tarihinde açık ceza infaz kurumuna nakledildiği ve cezasının infazının devam ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, bu kişinin tahliye edilmediği, açık ceza infaz kurumundaki izninin ardından yaptığı paylaşım nedeniyle disiplin işlemleri uygulandığı ve yeniden kapalı ceza infaz kurumuna döndüğü ifade edildi.

TAHLİYE İDDİALARINA YARGI İŞLEMİ

Tahliyesine dair haber yapanlar hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında adli işlem başlatıldığı da kaydedildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Şule Çet davasının hükümlüsüyle ilgili gerçeği yansıtmayan paylaşımları yapan A.U. hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlattığını açıkladı. Başsavcılıktan gelen açıklamada, A.U. tarafından yapılan “infaz sistemimiz suçlulara cesaret veriyor” ifadesiyle Berk Akand’ın tahliye edildiği iddialarının yer aldığı paylaşımda, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Şule Çet, Gazi Üniversitesi öğrencisi olarak 29 Mayıs 2018’de Ankara’daki bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı. Sanıklar, “kasten öldürme”, “cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış ve ilk duruşmalarında suçlamaları reddetmişti. Davanın 20 Kasım 2019 tarihinde görülen duruşmasında, Cumhuriyet savcısı Aksu’nun müebbet hapis ve toplamda 39 yıla, Akand’ın ise 31 yıla kadar hapse mahkûm edilmesini talep etmişti. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı, 2020 yılında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulunmuştu.