Adalı: ‘GS ve TFF’ye Sahada Cevap Verdik’

AÇIKLAMALARIYLA GALİBİYETİ KUTLADI

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Adalı, yazılı bir açıklama yayımladı ve şunları belirtti: “Bugün kendi sahamızda büyük taraftarımız önünde Galatasaray’ı mağlup ederek camiamıza bayram coşkusunu yaşatan takımımızı ve teknik heyetimizi yürekten tebrik ediyorum. Maçtan önce yapılan haksızlıklara, adaletsizliklere en güzel cevabı sahada verdik. Yerli hakem de yönetse, yabancı hakem de yönetse, Federasyon kendisi de yönetse biz bu maçı kazanacağız dedik, galip geldik. Beşiktaşlılar böyle güzel günlere, böyle mutluluklara layıktır. Camiamızın desteğiyle Beşiktaş, daha da büyük zaferler kazanacaktır. Kendi sahasındaki bütün derbileri kazanarak taraftarını bir nebze mutlu eden Beşiktaşımızı bir kez daha tebrik ediyor, camiamıza önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tarih bir kere yazılmıştır, namağlup tek şampiyon Beşiktaş’tır! Beşiktaş camiasına iyi bayramlar diliyor; sağlıkla, huzurla, Beşiktaşımızın başarılarıyla birlikte nice güzel günlere erişmeyi temenni ediyorum. Saygılarımla…”

MAÇIN DETAYLARI VE ARKA PLANI

Beşiktaş, karşılaşmada Rafa Silva’nın 23. dakikada ve Gedson Fernandes’in 66. dakikada attığı gollerle 2-1’lik bir üstünlük sağladı. Galatasaray’ın golü ise 45. dakikada Lucas Torreira’dan geldi. Adalı’nın bahsettiği “haksızlıklar ve adaletsizlikler” ifadesi, Beşiktaş’ın TFF’ye ilettiği yabancı hakem talebinin reddedilmesi ve karşılaşmanın Yasin Kol tarafından yönetilmesiyle doğrudan bağlantılı. Ayrıca “namağlup tek şampiyon” ifadesi, Beşiktaş’ın 1991-1992 sezonunda elde ettiği yenilgisiz şampiyonluğa atıfta bulunurken, Galatasaray’ın bu maçta namağlup serisini kaybetmesiyle ilgili bir gönderme olarak öne çıkıyor. Bu zaferle Beşiktaş puanını 47’ye yükselterek 4. sıradaki pozisyonunu korurken, Galatasaray 71 puanla liderliğini devam ettiriyor.