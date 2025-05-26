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Adana’da Cenaze Kayboldu, Şok Yaşandı

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ADANA’DA CENAZE KAYBI

Adana’nın Çukurova ilçesindeki özel bir hastanede tedavi edilen 76 yaşındaki Dudu Kahveci, yaklaşık bir haftadır bulunduğu yoğun bakımda sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Kahveci’nin cenazesi ailesi tarafından teşhis edilip, memleketi Edirne’ye gönderilmek üzere hazırlıklar yapıldı. Ancak aile, cenazeyi teslim almaya geldiklerinde beklenmedik bir durumla karşılaştı: Cenaze kaybolmuştu.

CENAZE BAŞKA BİR AİLEYE VERİLDİ

Cenazenin kaybolduğunu öğrenen aile, büyük bir şok yaşadı. Kızı Arzu Yazıcıoğlu, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle aktardı: “Annemin ölüm haberini saat 11.00’de aldık. Damadım teşhis etti, tüm işlemleri tamamladık. Uçak bile hazırdı. Ancak hastaneye cenazeyi almaya gittiğimizde annem ortada yoktu. Akşam saat 16.00’dan beri cenazesi kayıp. Yanlışlıkla başka bir aileye verildiğini düşünüyoruz. Ne acımızı yaşayabildik ne de bir muhatap bulabildik.”

HASTANE YETKİLİLERİNDEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Ailenin iddialarına göre, hastane yönetimi konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Cenazenin başka bir aileye teslim edilip edilmeyeceği konusundaki belirsizlik sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Hastane yetkililerinin konuya dair sessizliğini koruduğu bildiriliyor.

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