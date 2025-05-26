Adana’da Hastane Skandalı Yaşandı!

ADANA’DA CENAZE KAYBOLDU

Adana’nın Çukurova ilçesindeki bir özel hastanede tedavi gören 76 yaşındaki Dudu Kahveci, yoğun bakımda yaklaşık bir haftanın ardından yaşamını yitirdi. Sabah saatlerinde hayata gözlerini yuman Kahveci’nin cenazesi, ailesi tarafından teşhis edildikten sonra memleketi Edirne’ye nakil için hazırlık aşamasına geçildi. Ancak aile, cenazeyi teslim almaya geldiklerinde beklenmedik bir durumla karşılaştı: Cenaze kaybolmuştu.

CENAZE BAŞKA BİR AİLEYE VERİLDİ

Cenazenin ortada olmadığını öğrenen aile büyük bir şok yaşadı. Kızı Arzu Yazıcıoğlu, yaşadığı çaresiz durumu şu şekilde aktardı: “Annemin ölüm haberini saat 11.00’de aldık. Damadım teşhis etti, bütün işlemleri tamamladık. Uçak bile hazırdı. Ancak hastaneye cenazeyi almaya gittiğimizde annem ortada yoktu. Akşam saat 16.00’dan beri cenazesi kayıp. Yanlışlıkla başka bir aileye verildiğini düşünüyoruz. Ne acımızı yaşayabildik ne de bir muhatap bulabildik.”

HASTANE YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA YOK

Aile, hastane yönetiminin konuya dair hiçbir açıklama yapmadığını iddia ediyor. Cenazenin başka bir aileye teslim edilip edilmeyeceği üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Hastane yetkililerinin ise olay hakkında sessiz kaldığı bildirildi.