Adana’da HAVA Sıcaklığı 51 Dereceyi Aştı

SICAK HAVA DALGASI YURT GENELİNDE ETKİLİ OLDU

Tüm yurtta etkisini gösteren sıcak hava dalgası özellikle bazı bölgelerde yoğun şekilde hissediliyor. Bu durum sonrası yollar ve parkların neredeyse tamamen boş kaldığı gözlemleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’nin en yüksek sıcaklıklarının kaydedildiği iller arasında yer alan Adana’da, 14.00 itibarıyla gölgede sıcaklık 45,7 derece seviyesine ulaştı.

ARAÇLARDAKİ TERMOMETRELER YÜKSEK SICAKLIĞI GÖSTERİYOR

Araçların termometreleri ise 51 dereceyi gösterirken, nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklık 55 dereceyi aştı. Bu yüksek sıcaklık nedeniyle kent genelindeki yollar, parklar ve bahçeler neredeyse boş kalmış durumda. Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, parklardaki çeşmelerde serinlemeye çalışıyor.

Sıcak hava dalgası etkisi altında olan Adana’da yeni bir rekor kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 9 Ağustos 2025 tarihinde Adana’da Ağustos ayı itibarıyla son 95 yılın en sıcak günü ölçüldü. Bugün itibarıyla Adana’da hava sıcaklığı 46,7 derece olarak kaydedildi. 13 Ağustos 2023’te sıcaklık ise 45,7 derece olmuştu. Bu yüksek sıcaklık ile birlikte şehirde sıcak havanın etkisini sürdürmeye devam etmesi bekleniyor.

ÇOCUKLAR SULAMA KANALLARINDA YÜZÜYOR

Yüreğir ilçesindeki bazı mahallelerde çocuklar, tehlikeli olmasına rağmen sulama kanallarında yüzmeye devam ediyor. Bazı çocuklar, geçtiğimiz haftalarda yaşanan boğulma vakalarına aldırış etmeden suya giriyor. Sıcak havaya rağmen dışarıda gezmeyi sürdüren Erdel Kitse, şöyle söylüyor: “Adana her zaman ki gibi çok sıcak, kimse dışarı çıkmasın, akşamüzeri dışarı çıkın. Yanıyoruz, dışarı çıkmayın. Ben cezaevinden yeni çıktım, biraz dolaşayım istedim. Pişmanım çıktığıma ama geri dönüşü de yok. Biraz dolaşıp sonra geri eve dönerim. Allah Adanalıların, Mersin ve Antalyalıların yardımcısı olsun.”

Malatya’dan gezmek amacıyla Adana’ya gelen Fatma Taçgül ve kızı Ela ise sıcaktan oldukça bunalmış.