Adana’da Kafa Kafaya Çarpışma Kameraya Yansıdı

adana-da-kafa-kafaya-carpisma-kameraya-yansidi

Adana’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanmış durumda. Kaza anı, minibüsün araç kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, önceki akşam Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi’nde gerçekleşti. Kontrolünü kaybeden otomobil, karşı yönden gelen yolcu minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

KAZA ANINI KAMERA YAKALADI

Minibüsün araç kamerasına yansıyan kaza anının ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. Kazada yaralanan iki kişi, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

