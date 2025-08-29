Adana’da Kiracısını Vurarak Öldürdü

KAN DONDURAN CİNAYET ADANA’DA GERÇEKLEŞTİ

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen korkunç bir cinayet olayı, bölge halkını şoke etti. Savruk Yaylası’nda yaşanan olayda, Y.R. ile kiracısı Hüseyin Başak arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.R, iddiaya göre Hüseyin Başak’a sopayla saldırdı. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma olay yerine sevk edildi.

HÜSEYİN BAŞAK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, Hüseyin Başak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.