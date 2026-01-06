Adana’da Müteahhidin Oğluna Kasten Öldürme Olayı

adana-da-muteahhidin-ogluna-kasten-oldurme-olayi

Adana’da ARAÇLA ÖDEME PASTASIYLA KANLI ÇATIŞMA

32 yaşındaki Soner Sucu, 10 yıl boyunca yaptığı ödemelere rağmen teslim alamadığı evi nedeniyle, müteahhitin 33 yaşındaki oğlu Ramazan Can Yıldırım’ı tabanca ile vurarak öldürdü ve ardından intihar etti. Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan bir inşaat şirketinde gerçekleşti.

Sucu’nun, R.Y.’ye ait inşaat şirketinden ev almak için yaptığı 10 yıllık ödemenin ardından, hala evini almadığı öğrenildi. Bu durum üzerine Soner Sucu, inşaat şirketine gitmekte karar kıldı. Burada Ramazan Can Yıldırım ile arasındaki tartışma burada meydana gelerek büyüdü. Tartışmanın alevlenmesi sonucunda Sucu, tabancasıyla önce Yıldırım’a, ardından kendi başına sıkmasıyla olay trajik bir şekilde son buldu.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların polisi ve sağlık ekiplerini aramasıyla birlikte, bölgeye hemen müdahale ekipleri sevk edildi. Olay yerinde Sucu’nun yaşamını yitirdiği tespit edilirken, Ramazan Can Yıldırım yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Her iki cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna otopsi işlemleri için götürüldü. Soruşturma süreci başlatıldı.

