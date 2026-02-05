Shell’in 2025 Karı Piyasa Beklentilerini Geride Bıraktı

shell-in-2025-kari-piyasa-beklentilerini-geride-birakti

İNGİLTERE MERKEZLİ ENERJİ ŞİRKETİ SHELL’İN NET KARI DÜŞTÜ

İngiltere merkezli enerji şirketi Shell, 2025 yılı için net karını yıllık bazda yüzde 22 oranında düşürerek 18,5 milyar dolara indirdi. Şirketin 2025 yılının dördüncü çeyreğindeki karı 3,3 milyar dolarla, yılın aynı dönemine göre yüzde 11’lik bir düşüş yaşadı ve bu rakam, piyasanın 3,5 milyar dolarlık kar beklentisini de karşılayamadı. Düşük petrol fiyatlarının, bu dönemde Shell’in karında bir azalma yaşamasına neden olduğu gözlemleniyor.

HİSSE GERİ ALIM PROGRAMINA DEVAM

Shell, 2025 yılında 18,5 milyar dolarlık net kar açıkladı ve bu rakam, önceki yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 22’lik bir azalmanın yaşandığının altını çiziyor. Şirket, hisse geri alım programına devam etmeyi planlıyor ve 2026 yılının ilk çeyreği için 3,5 milyar dolarlık hisse geri alım programını duyurdu.

GÜÇLÜ OPERASYONEL PERFORMANS VURGUSU

Shell CEO’su Wael Sawan, sonuçlarla ilgili yaptığı değerlendirmede 2025 yılı itibarıyla Shell genelinde güçlü bir operasyonel ve finansal performans sergilendiğini, dolayısıyla ivmenin hızlandığını ifade etti. Sawan, 2022 yılından bu yana 5 milyar dolarlık maliyet tasarrufu sağladıklarını belirterek, “Dördüncü çeyrekte, makroekonomik koşulların zayıflamasına ve kazançların düşmesine rağmen nakit akışı sağlam kaldı ve bugün temettüde yüzde 4 artış ve 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı açıklıyoruz. Bu, en az 3 milyar dolarlık hisse geri alımının gerçekleştiği 17. çeyrek oldu,” dedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

