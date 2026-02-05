TPOA Ve Chevron Ortaklığıyla Enerji Arama Faaliyetleri Başlıyor

Türkiye Petrolleri ile ABD merkezli Chevron arasında petrol ve doğalgaz arama amacıyla bir mutabakat zaptı imzalandı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, bu önemli gelişmeyi ilk olarak kamuoyuna açıkladı. Bayraktar yaptığı açıklamada, “İstanbul’da, millî petrol şirketimiz TPAO ile Chevron arasında, petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri ile enerji alanlarında olası iş birliklerini değerlendirmek üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat zaptı ile hem Türkiye’de hem de uluslararası ölçekte ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Gabar ve Karadeniz’deki çalışmalarımızı yurt dışı hamlelerimizle destekleyerek, TPAO’yu 1 milyon varil üretim kapasitesine sahip küresel bir şirkete dönüştürme vizyonumuza da katkı sağlayacağız. Yakın zamanda yeni anlaşmalarla farklı uluslararası ortaklıklara da imza atacak, hayata geçirdiğimiz somut projeleri milletimizle paylaşacağız” şeklinde ifadelere yer verdi.

BLOOMBERG’DEN GÖRÜŞMELER ÜZERİNE DETAYLAR

Bloomberg, 26 Ocak tarihli haberinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ABD’li enerji devi Chevron’un dünya genelinde ortak petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için müzakereler yürüttüğüne dikkat çekti. Haberde, görüşmelerin odak noktasında sismik araştırmalar ve sondaj operasyonlarının bulunduğu belirtildi.

KARADENİZ’DEN DOĞU AKDENİZ’E ULUSLARARASI HEDEFLER

TPAO, mevcutta Karadeniz, Irak, Rusya ve Somali gibi ülkelerde enerji arama ve üretim faaliyetleri sürdürüyor. Daha önce Chevron’un İsrail ve Kıbrıs sularındaki alanlarda da sondaj çalışmaları yürüttüğü biliniyor. Ankara, özellikle yerli üretimi artırmayı ve TPAO’nun uluslararası operasyonlarını genişleterek enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda TPAO, sondaj ve sismik araştırma gemisi filosunu da genişletmiş durumda. Bugün Türkiye’nin envanterinde altı sondaj gemisi ve iki sismik araştırma gemisi yer alıyor. Karadeniz’deki sondaj gemilerinin dördü, 2020’de Türkiye’nin ilk doğalgaz keşfini gerçekleştirdiği bölgelerde görev yapıyor.

YENİ YATIRIMLAR VE SOMALİ HAMLESİ

Son dönemde filoya eklenen iki gemiden biri olan Yıldırım Karadeniz’e, diğeri olan Çağrı Bey ise Somali’ye doğru yola çıkacak. Somali’de TPAO’nun gerçekleştirdiği üç ayrı deniz bloğunda sismik çalışmalardan petrol emareli sonuçlar elde edilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali’de ilk sondaj çalışmalarının Nisan-Mayıs aylarında gerçekleştirileceğini duyurdu.

EXXONMOBIL’İN ARDINDAN ŞİMDİ DE CHEVRON İLE ANLAŞMA

TPAO, geçen yaz ExxonMobil’in alt şirketi ESSO Exploration International Limited ile Karadeniz ve Akdeniz’de yeni arama alanlarının belirlenmesi ve diğer uluslararası sahaları kapsayan bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Chevron ile yürütülen görüşmeler, Türkiye’nin uluslararası enerji iş birliklerini genişletme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.