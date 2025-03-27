Adana’da Okul Servisi Kazası: Bir Öğrenci Öldü

ADANA’DA KORKUNÇ KAZA

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi’nde, Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu yanındaki Andaç Sokak’ta trajik bir kaza gerçekleşti. İddialara göre, okuldan çıkarak evine doğru giden 5. sınıf öğrencisi olan 11 yaşındaki Gazel Alsheıkm, yanında bulunan bir arkadaşı tarafından şaka amaçlı itildi.

OKUL MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI ÇOCUK

İtme eyleminden sonra, Gazel’e okuldaki 44 yaşındaki A.B. tarafından yönetilen 01 ADL 295 plakalı öğrenci servis minibüsü çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük kızın maalesef hayatını kaybettiğini tespit etti.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Kaza yerine intikal eden polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini aldı ve servis minibüsü sürücüsü gözaltına alındı. Gazel’in ailesi, acı haberi duyduktan sonra olay yerine gelerek büyük bir üzüntü yaşadı. Baba Bassen Alsheıkm, yerdeki kızının elini tutarak uzun süre gözyaşı dökmesi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Sağlık ekipleri, aileye müdahale etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Savcı ve polisin yaptığı olay yeri incelemesinin ardından, küçük kızın cenazesi hastane morguna taşındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.