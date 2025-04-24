Adana’da Patates Hasadı Başladı

ADANA’DA PATATES HASADI BAŞLADI

Geçen yıl Adana’daki tarlalardan 78 bin dekarlık alandan 318 bin ton rekolte elde edildi. Bu sene de turfanda hasatla toplanan patatesler, kamyonlarla farklı kentlere gönderiliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Yüreğir ilçesi Esenler Mahallesi’nde hasadın başladığı patates tarlasını inceledi ve üretici ile tarım işçileriyle sohbet etti.

HASATTA BİRAZ GECİKME OLDU

Kökçüoğlu, Adana’da şubat ayında meydana gelen zirai don nedeniyle patates hasadının yaklaşık 25 gün geciktiğini ifade etti. Hasadın gecikmesiyle ilgili olarak, “Zirai don sonrası çiftçilerin gerekli bakımları yapmasının sonucunu bugün tarlalarda görmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Ayrıca, don afetinde patateste yüzde 20 hasar tespiti yapıldığını, fakat bu oranın şimdi tarlada yüzde 10-15 seviyesinde çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

PATATES ÜRETİMİ HEDEFİ

Kökçüoğlu, ilde tarımsal üretim planlaması çerçevesinde patates üretimi gerçekleştirdiklerini, bu yıl için 70 bin dekarlık alanda patates üretmeyi hedeflediklerini aktardı. Gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda, bu hedefin karşılandığını gördüklerini ifade eden Kökçüoğlu, “Ülkemizin patates ihtiyacını turfanda olarak Adana’dan, sonra da diğer illerden karşılayarak rahatça yeterince üreteceğimize inanıyorum. Çiftçilerimiz üretiyor, ülke ekonomisine katkı vermeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

VERİM YÜKSEK

Üretici Muzaffer Turgut ise zirai don sebebiyle hasadın gecikmesine rağmen patates veriminin iyi olduğunu dile getirdi.