Adana’da Patates Hasadı Başladı

ADANA’DA PATATES HASADI BAŞLADI

Adana’daki tarlalarda geçen yıl 78 bin dekarlık alandan 318 bin ton rekolte elde edilmiş. Bu yıl turfanda hasatla toplanan patatesler, kamyonlara yüklenerek çeşitli illere gönderiliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Yüreğir ilçesi Esenler Mahallesi’nde hasadın başladığı patates tarlasında incelemelerde bulundu ve üretici ile tarım işçileriyle sohbet etti.

HASATTA GECİKME YAŞANDI

Kökçüoğlu, Adana’da şubatta meydana gelen zirai don nedeniyle patates yetiştirilen tarlalarda hasadın yaklaşık 25 gün geciktiğini aktardı. Zirai don sonrası çiftçilerin gerekli bakımları yapmasının sonuçlarını tarlalarda görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. “Don afetinde patateste yüzde 20 hasar tespitimiz vardı fakat bunu bugün tarlada yüzde 10-15 seviyesinde görmek bizi açıkçası mutlu etti” diye ekledi.

HEDEF MİKTARDA ÜRETİM

İl genelinde tarımsal üretim planlaması çerçevesinde patates üretimi gerçekleştirdiklerini dile getiren Kökçüoğlu, bu yıl 70 bin dekar alanda patates üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Yapılan saha çalışmasında bu kadar bir alanda patates üretildiğinin görüldüğünü ifade etti. Kökçüoğlu, ülkenin patates ihtiyacını turfanda olarak Adana’dan ve diğer illerden sorunsuz bir şekilde karşılayacaklarına inandığını vurguladı. Çiftçilerin ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

VERİM MEMNUNİYETİ

Üretici Muzaffer Turgut da zirai don sebebiyle hasadın gecikmesine rağmen patateste verimin iyi olduğunu ifade etti.