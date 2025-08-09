Adana’da Sıcaklık 51 Dereceyi Buldu

YURTTA SIRADIŞI SICAK HAVA DALGASI ETKİSİ

Tüm ülkede etkili olan sıcak hava dalgası, özellikle belirli bölgelerde kendini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da hava sıcaklığı, gölgede 14.00 itibariyle 45,7 dereceye ulaştı. Bu sıcaklık, vatandaşların yollar ve parklar gibi alanlardan uzak durmasına neden oluyor.

TERMOMETRELER REKOR KIRDI

Adana’da araçların termometreleri 51 dereceyi gösterirken, nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklık 55 dereceyi aştı. Bu yüzden şehirde yollar, parklar ve bahçeler neredeyse tamamen boş kalmış durumda. Sıcak havada dışarı çıkmak zorunda kalan bazı vatandaşlar ise parklardaki çeşmelerde serinlemeye çalışıyor.

SICAKLIK REKORU KIRILDI

Adana’da sıcak hava dalgası altında yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 9 Ağustos 2025’te Adana’da Ağustos ayında son 95 yılın en sıcak günü yaşandı. Bugün, hava sıcaklığı 46,7 dereceye ulaşırken, 13 Ağustos 2023’teki sıcaklık ise 45,7 derece olarak kaydedilmişti. Bu sıcaklıkla Adana, 95 yılın en sıcak gününü yaşadı ve sıcak havanın etkisini sürdüreceği belirtiliyor.

ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ SEVDAI

Yüreğir ilçesinde birçok mahallede, tehlikeli olmasına rağmen çocuklar sulama kanallarında yüzmeyi tercih etti. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan boğulma vakalarına rağmen bu durum dikkat çekti. Sıcak havaya rağmen dışarıda gezmeyi tercih eden Erdel Kitse, “Adana her zaman ki gibi çok sıcak, kimse dışarı çıkmasın, akşamüzeri dışarı çıkın. Yanıyoruz, dışarı çıkmayın. Ben cezaevinden yeni çıktım, biraz dolaşayım istedim. Pişmanım çıktığıma ama geri dönüşü de yok. Biraz dolaşıp sonra geri eve dönerim. Allah Adanalıların, Mersin ve Antalyalıların yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

Malatya’dan gezmek için Adana’ya gelen Fatma Taçgül ve kızı Ela ise sıcaktan oldukça bunaldıklarını dile getirdi.