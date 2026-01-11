Adana’da Tefecilik Operasyonunda Gözaltı ve Malzeme Ele Geçirildi

Adana’da TEFECİ OPERASYONU

Adana’da tefecilik faaliyetlerine karşı düzenlenen operasyonda bir şahıs gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, şehirde tefecilik yaptığı iddia edilen S.E. isimli kişiyi izlemeye aldı. Yapılan izleme çalışmaları neticesinde, şüphelinin adresine baskın yapıldı.

SONUÇLAR ÜZERİNE YAPILAN ARAMA

Baskın sırasında şüpheli gözaltına alınırken, evde gerçekleştirilen aramada 59 adet banka ve kredi kartı, 28 slip ile çok sayıda dijital materyal bulundu. Elde edilen malzemelerin, tefecilik faaliyetleriyle bağlantısı olduğu değerlendiriliyor.