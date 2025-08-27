Adana’da Telefon İçin Suya Atladı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER
Adana’nın Yüreğir ilçesinde, Levent Mahallesi’nde bulunan sulama kanalının üzerindeki Tahir Aslan Köprüsü’nden geçen Faruk Demir, cep telefonunu suya düşürdü. Telefonunu almak üzere suya atlayan Demir, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
EKİPLER OLAY YERİNDE
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle birlikte, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, kanalda gerçekleştirdiği aramada Faruk Demir’in cansız bedenine ulaştı. Demir’in cesedi, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.