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Adana’da TIR’a otomobil çarptı: 1 ölü

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ADANA’DA KAZA GERÇEKLEŞTİ

Adana’nın Kozan ilçesinde yer alan Çukurköprü Mahallesi’nde, henüz sürücüsü tespit edilemeyen bir tıra, Gül Nihal Ayaz yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızlıca yönlendirildi.

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrol sırasında, sağlık ekipleri Gül Nihal Ayaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Ela E. ise Kozan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

SURÜCÜ İFADESİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Kaza anında tırın sürücüsü, ifadesinin alınması amacıyla jandarma karakoluna götürüldü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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