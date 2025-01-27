Adana’da Trafikteki Kavga Ölümle Sonuçlandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, 17 Ocak’ta Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 30 yaşındaki Burak Boran, trafikte Cabbar D. ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMANIN KAVGAYA DÖNÜŞMESİ

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada Cabbar D., Burak Boran’ın başına bir kaldırım taşı ile vurdu. Darbenin ardından Boran, kanlar içinde yere yığıldı ve şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Burak Boran’ı hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede tedavi altına alınan Boran, 10 gün sonra hayata gözlerini yumdu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, olaydan kısa süre sonra şüpheli Cabbar D.’yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cabbar D. tutuklandı.